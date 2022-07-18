В частности, сеть "Авантаж 7" снизила цену до 29,95 грн/л.

За выходные ряд украинских сетей АЗС снизила цены на автогаз.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Сейчас средняя цена на автогаз по стране составляет 32,94 грн/л.

В частности, в сети WOG автогаз подешевел на 74 копейки, до 33,24 грн/л. На 1,90 гривни уменьшила цены столичная сеть KLO - до 31,97 грн/л, на 3 гривни – "Авантаж 7" - до 29,95 грн/л.

На 2,37 и 1,1 гривни автогаз подешевел в сетях SOCAR и Shell - до 31,86 и 32,09 грн/л соответственно. Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" уменьшила цену на 1,18 гривны, до 31,39 грн/л.

На 0,2-1,5 грн/л снизили цены AMIC, VostokGaz, BVS, "Катрал", "Автотранс" и Chipo.

Напомним, автогаз на украинских автозаправочных станциях начал дешеветь с середины июня. Стоимость автогаза в Украине начала расти вскоре после того, как РФ рано утром 24 февраля вторглась на нашу территорию.

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