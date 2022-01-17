Эксперт допускает отключение потребителей от газа в случае дефицита.

Дефицит газа в Украине до конца отопительного сезона составит минимум 2 млрд куб. м, а значит, нужно будет импортировать дорогой газ из Европы.

Об этом на своей странице в Facebook написала энергетический эксперт, экс-исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

По ее словам, с начала осенне-зимнего периода из подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано 6,0 млрд куб. м, в хранилищах остается 12,2 млрд куб. м, из которых: 4,7 млрд куб. м - технологический минимум газа, который невозможно поднять с ПХГ, 0,9 млрд куб. м - хранится в режиме "таможенный склад" и 6,6 млрд куб. м - остается для внутреннего потребления.

"Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд куб. м. Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха", - отметила она.

Буславец также сообщила, что НАК "Нафтогаз Украины" находится в глубоком финансовом дефиците, поэтому средств на импорт газа нет.

"Вероятно, государству придется искать для компании эти средства, а это от 2 до 3 млрд долларов, в зависимости от актуальной цены газа", - пояснила она.

Эксперт считает, что если средства не будут найдены, или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов, а следовательно будут ограничивать потребление промышленных потребителей, или вообще отключать.

Также она предположила ограничение поставки газа для теплоэлектроцентралей и котельных, или даже отбор российского газа из транзитного потока, что обязательно будет использовано РФ для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями.

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Как сообщал УНИАН, к началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

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