Ситуацию обостряет катастрофическая нехватка газа в хранилищах.

Отопительный сезон в этом году будет для Украины крайне сложным.

Такой прогноз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Как говорится в материале УНИАН, ситуацию обостряет катастрофическая нехватка газа в хранилищах.

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"Огромная работа идет в направлении определения, как пройти эту зиму. Мы понимаем, что столкнулись с чрезвычайно сложным газовым кризисом. Он не украинский, он общеевропейский, вероятно, повлияет на весь мир", – заявил Шмыгаль.

Как говорится в материале, по состоянию на начало октября Украина закачала в свои хранилища 18,8 миллиарда кубов газа. Из них – около четырех миллиардов принадлежат иностранным компаниям и просто хранятся в украинских хранилищах.

Сколько газа закачивали раньше:

В 2020 году к началу отопительного сезона национальные хранилища были заполнены до максимума – более 28 миллиардов кубометров.

В 2019 году в ПХГ закачали почти 22 миллиарда кубов.

Контракт Венгрии с "Газпромом":

27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

1 октября российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

5 октября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не ведет переговоры с Россией о прямых поставках газа.

Автор: Анна Бредихина