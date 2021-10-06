Отопительный сезон в этом году будет для Украины крайне сложным.
Такой прогноз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Как говорится в материале УНИАН, ситуацию обостряет катастрофическая нехватка газа в хранилищах.
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"Огромная работа идет в направлении определения, как пройти эту зиму. Мы понимаем, что столкнулись с чрезвычайно сложным газовым кризисом. Он не украинский, он общеевропейский, вероятно, повлияет на весь мир", – заявил Шмыгаль.
Как говорится в материале, по состоянию на начало октября Украина закачала в свои хранилища 18,8 миллиарда кубов газа. Из них – около четырех миллиардов принадлежат иностранным компаниям и просто хранятся в украинских хранилищах.
Сколько газа закачивали раньше:
В 2020 году к началу отопительного сезона национальные хранилища были заполнены до максимума – более 28 миллиардов кубометров.
В 2019 году в ПХГ закачали почти 22 миллиарда кубов.
Контракт Венгрии с "Газпромом":
27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.
1 октября российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии.
4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.
5 октября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не ведет переговоры с Россией о прямых поставках газа.