Астрономические цены на газ, уголь и пустые хранилища: какая зима ждет Украину

До начала отопительного сезона в стране остались считанные дни, но запасы ключевых для выживания зимой видов топлива – газа и угля в Украине ниже необходимых. Основная проблема – цены на эти энергоресурсы на европейском рынке достигли рекордных значений. УНИАН попытался разобраться, какие неприятности может принести грядущая зима украинцам, и какие уроки должны быть сделаны.

Цена газа в Европе превысила тысячу двести долларов за тысячу кубов, установив абсолютный исторический рекорд. Хотя привычная его стоимость не превышает триста долларов. При этом, закаченного для прохождения отопительного сезона газа в европейских и украинских хранилищах впритык: хватит только если повезет и не будет длительных сильных морозов.

Не менее шокирующая ситуация складывается и с углем. Стоимость этого вида топлива с начала года выросла в два раза – до 200 долларов за тонну. А его запасы на складах украинских тепловых станций, которые дают стране треть электричества, остаются ниже плановых – менее миллиона тонн.

"Огромная работа идет в направлении определения, как пройти эту зиму. Мы понимаем, что столкнулись с чрезвычайно сложным газовым кризисом. Он не украинский, он общеевропейский, вероятно, повлияет на весь мир", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Да, Украина на начало октября закачала в свои хранилища 18,8 миллиарда кубов газа. Казалось бы, это достаточный для прохождения зимы запас. Однако, нужно понимать, что из них – около четырех миллиардов принадлежит иностранным компаниям и просто хранится в нашей подземке.

Для сравнения, к началу прошлого отопительного сезон, благодаря низким ценам на газ, национальные хранилища были заполнены почти до максимума – более 28 миллиардов кубометров, а еще годом ранее в ПХГ закачали почти 22 миллиарда кубов.

Более того, тревожный сигнал поступил от оператора украинских газовых хранилищ госкомпании "Укртрансгаз": утром 4 октября закачка газа на хранение и вовсе прекратилась.

Накануне госхолдинг "Нафтогаз Украины", который является материнской компанией "Укртрансгаза", обратился к правительству: компании из-за астрономических цен на голубое топливо не хватает почти сорок пять миллиардов гривень, чтобы докупить запланированные 900 миллионов кубов.

Премьер-министр Шмыгаль старается успокоить, заявляя, что Украина практически готова к отопительному сезону и "Нафтогазу" хватит денег для своей деятельности, однако, в сердца многих украинцев начинают закрадываться резонные опасения: с какими потерями мы и украинская экономика переживем грядущую зиму.

Ценовое ралли

Благодаря реформам украинский газовый рынок является интегрированной частью европейского, кроме того Украина импортирует треть потребляемого в стране газа, именно поэтому рост цен на топливо в Европе не может не сказаться на внутренних ценах.

На Украинской энергетической бирже цена тысячи кубометров газа уже достигла 30 тысяч гривень. Эксперты допускают, что скоро может вырасти и до 40 тысяч.

Глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан считает, что до конца текущего года цены на газ могут продолжить свой рост.

"Прогноз в текущих рыночных условиях дело неблагодарное. Можно ожидать, что ниже текущих уровней цена опускаться до конца года не будет. Но она может продолжить рост на новостях по "Северному потоку-2", результатах выборов в Германии и возможном похолодании", – пояснил Компан УНИАН.

В отличие от европейских потребителей, которые платят рыночную цену на газ, нашим соотечественникам, как будто, не стоит переживать: до конца отопительного сезона цены газа зафиксированы установленным правительством годовым тарифом, который в зависимости от газопоставляющей компании колеблется по регионам страны от 7,9 до 13,5 гривень за кубометр. Немало, но на фоне рыночных тридцати гривень за куб – это мизер.

В то же время, теплокоммунэнерго могут купить у госхолдинга "Нафтогаз Украины" голубое топливо по цене 7,42 гривень за кубометр.

На данный момент только 60 процентам тепловиков удалось заключить такие договора с компанией, поскольку не все его условия по силам исполнить. Например, необходима предоплата, поскольку сами коммунальщики собирают с населения деньги уже по факту оказанной услуги.

Серьезной опасностью высоких цен на газ является неизбежный рост произведенных промышленностью товаров, в первую очередь, основных продуктов питания: хлеба, сахара, масла и прочих употребляемых ежедневно продуктов и товаров. Не будем забывать, что в текущем году потребительская инфляция в Украине уже превысила 10 процентов.

Дефицит газа возможен

На начало октября Украина закачала достаточно газа для прохождения стандартной для последних лет теплой зимы. Но, если морозы в январе и феврале установятся надолго, то голубого топлива всем, скорее всего, может не хватить.

По плану на текущий год госкомпания "Укргазвыдобування" должна добыть 13,2 миллиарда кубометров газа, что составляет в среднем 37 миллионов кубов в сутки. Если добавить добычу частных компаний, то получается общий объем добычи в размере 55 миллионов кубометров газа в сутки.

В целом потребность страны в газе зимой составляет ежесуточно порядка 130-140 миллионов кубометров. Бытовые потребители и производители тепла вместе потребляют порядка 15-16 миллиардов кубометров газа в год или 80-90 миллионов кубометров газа в сутки.

Компан считает, что сегодняшнего объема газа в хранилищах Украины должно хватить для прохождения отопительного сезона, если не будет дополнительной потребности в отборе.

"Объема газа в ПХГ должно хватить, если не наступят дополнительные обстоятельства, которые приведут к увеличению отбора газа. Низкие температуры, скажем в январе-феврале, могут внести свои коррективы, и у нас могут возникнуть суточные дефициты ресурса в размере от 15 до 30 миллионов кубов", – считает Компан.

Оптимизация работы украинской ГТС

Эксперт считает, что для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона при любых капризах природы, "Нафтогазу" необходимо увеличить запасы газа в подземных газовых хранилищах еще на 2 миллиарда кубометров.

Но, более другая важная задача – энергетикам необходимо серьезно уменьшить газовые потери на обслуживание национальной газотранспортной системы.

Проектная мощность украинской трубы составляет 150 миллиардов кубометров в год, но из-за агрессивной политики путинской России и запуска ею обходных газопроводов, за полгода через нее было прокачано транзитом только 22 миллиарда кубометров. Объемы прокачки уменьшаются, при этом, расходы на содержание газовых веток остаются прежними.

На уровне Министерства энергетики и Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) нужно незамедлительно начинать работу по оптимизации, сокращению мощностей украинской ГТС.

В эту работу должны быть вовлечены научные учреждения, специалисты от "Оператора ГТС", компании "Укртрансгаз" и операторов газораспределительных сетей.

"Есть мнение, что избыточные мощности системы достигают 80 процентов. В случае прекращения транзита газа со стороны России, финансировать обслуживание этих избыточных мощностей придется за счет тарифов, которые будут платить украинцы. Чтобы этого не произошло необходимо в ближайшее время начать работу по редизайну ГТС", – сказал Компан.

Нужна также продуманная государственная программа по модернизации объектов теплоснабжения, централизованного отопления в соответствии с имеющимися в стране ресурсами и возможностями.

Кроме того, необходимо усилить работу по повышению энергетической эффективности национальной экономики. Говоря об украинских домохозяйствах, большую экономию газа могут принести программы по замене устаревших газовых котлов. Значительно уменьшит теплопотери энергетическая модернизация жилья, которая должна активно поддерживаться на уровне правительства и муниципалитетов.

Мы не можем повлиять на внешние политические и экономические факторы, из-за которых цены на газ "улетели в космос", но в наших руках сократить потребление и нарастить собственную добычу голубого топлива.

Яркими примерами являются частные газодобывающие компании, которые стабильно повышают уровень добытого газа, в то время, как госкомпания "Укргазвыдобування", несмотря на громкие заявления периодически сменяющихся начальников, продолжает из года в год сокращать добычу газа.

Анна Бредихина

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