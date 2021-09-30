Завершается проверка спецтехники, которая зимой будет задействована для уборки придомовых территорий и проездов.

В Киеве по состоянию на сегодня, 30 сентября, все жилые дома, которые обслуживаются коммунальными управляющими компаниями, получили акты готовности к зимнему периоду.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом во время заседания коллегии КГГА заявил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.

Читайте такжеМеморандум подписан: тарифы на тепло в Украине не будут расти до конца зимы

"Сейчас идет проверка теплоснабжающими предприятиями жилых домов для предоставления актов готовности. На сегодня такие акты получили 98% домов, которые оснащены системами централизованного отопления, из них 100% актов готовности получили дома, которые обслуживаются коммунальными управляющими компаниями. Мы сейчас работаем с представителями домов других форм управления и уверены, что к началу отопительного сезона все будут иметь техническую готовность подать тепло", – сказал он.

По словам Науменко, были запланированы работы по подготовке внутридомовых систем отопления, водоснабжения, водоотведения, изоляции трубопроводов и сетей электроснабжения.

"Все эти работы выполняются в рамках оплаты за услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Завершаются ремонтные работы на кровлях в 13 домах и нескольких встроенных тепловых пунктах. Эти работы будут завершены в течение недели. Также обслуживающие организации выполнили промывку более 5 тысяч внутридомовых систем отопления", – сказал чиновник.

По его словам, завершается проверка специализированной техники управляющих компаний, которая будет задействована для уборки придомовых территорий и проездов. Коммунальные управляющие компании уже подготовили 284 единицы техники, в том числе 157 тракторов, которые оборудованы GPS-трекерами, что позволяет отслеживать перемещение техники и работу в режиме реального времени. Также управляющие компании планируют подготовить 11 тыс. тонн посыпочного материала для обработки дворов во время гололеда и снегопадов.

Подготовка к отопительному сезону:

30 сентября 2021 года мэр Виталий Кличко заявил, что Киев технически готов к началу отопительного сезона.

По словам Кличко, "Киевтеплоэнерго" обеспечило надлежащую техническую подготовку городского хозяйства к отопительному сезону, но ситуацию близкой к критической делают высокие цены на газ и переложенные на местное самоуправление тарифы.

Сегодня, 30 сентября, Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Автор: Инна Андалицкая