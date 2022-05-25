Также Украина планирует увеличить экспорт электроэнергии в Европу.

Украина планирует снижать потребление газа до уровня собственной добычи и перейдет на экологически нейтральную энергию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко во время встречи с и.о. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.

Стороны обсудили текущую ситуацию в энергосекторе Украины, планы восстановления энергетической инфраструктуры и перспективы будущего развития энергетики. В частности, Галущенко подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал для экспорта электроэнергии в Европу.

"Сейчас мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов вследствие войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заместить российский газ", - цитирует пресс-служба Галущенко.

Он также сообщил о намерении Украины снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию. Этому будет способствовать привлечение USAID к работе по подготовке новых проектов развития энергосектора, которые должны начаться сразу после завершения войны.

Ситуация с газом в Украине: справка УНИАН

Украина до войны ежегодно потребляла примерно 30 млрд куб. м газа, из них около 14 млрд куб. м добывает компания "Укргаздобыча", 6 млрд куб. м - частные компании, а еще 10 млрд куб. м импортируются из стран Европы.

Сейчас потребление газа в Украине существенно упало из-за серьезных разрушений инфраструктуры вследствие боевых действий. Также оккупанты уничтожили или повредили некоторые газовые месторождения, где осуществлялась добыча.

По предварительным оценкам добыча газа в Украине за 2022 год упадет на 17% - до 16 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области остановила работу последняя газораспределительная станция. Теперь вдобавок к отсутствию воды и света область полностью осталась без газа.

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