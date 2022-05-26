Ранее Кабинет министров Украины обещал не повышать коммунальные тарифы до конца военного положения.

Компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

Об этом со ссылкой на источник на рынке газа и проект решения пишут "Українські Новини".

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон 2022-2023 годов.

Согласно документу, по условиям трехлетних договоров для предприятий ТКЭ устанавливаются следующие цены:

на период с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года (с фиксированным объемом) - 24 356,38 гривны без НДС за 1 тыс. куб. м, при этом цена с учетом тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, который применяется при заказе мощности на сутки вперед составит 29 391,55 гривны/тыс. куб. м с НДС;

с НДС; на июнь 2022 года (без фиксированного объема) - 24 434,67 гривны без НДС за тыс. куб. м, при этом цена с учетом тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, который применяется при заказе мощности на сутки вперед составит 29 485,5 гривны/тыс. куб. м с НДС;

с НДС; на период с 1 июня 2022 по 31 декабря 2022 года (с фиксированным объемом) - 13 658,42 гривны без НДС за тыс. куб. м, при этом цена с учетом тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, который применяется при заказе мощности на сутки вперед составит 16 554 гривны/тыс. куб. м с НДС.

"Согласно документу, дополнительные соглашения к трехлетним договорам относительно определения заказанных объемов на период с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года будут направлены контрагентам после их согласования с Кабинетом министров", - сообщает источник.

Ранее, как писал УНИАН, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что пройти следующий отопительный сезон Украине будет "не просто".

Ранее "Нафтогаз Трейдинг" призывала предприятия тепловой коммунальной энергетики заключать с ней договоры на поставку газа на 3 года. При этом цена на первый год составляла 7,42 гривны/куб. м (с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года, с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы). Для второго и третьего года поставки природного газа фиксированная цена будет определена в мае 2022 и мае 2023 годов, а изменение цены будет происходить в соответствии с индексацией изменения котировок на европейском NCG-хабе и курса валют.

"Нафтогаз Трейдинг" входит в структуру государственной компании "Нефтегаз Украины".

Напомним, Кабмин зафиксировал цену на газ для населения и важных предприятий. Так, правительство рекомендовало местным властям не повышать коммунальные тарифы до конца войны.

24 мая 2022 года появилась информация о том, что пять теплоснабжающих предприятий получили от государственного газоснабжающего ГК "Нафтогаз Трейдинг" письма-требования об уплате штрафов за нарушение условий долгосрочных договоров поставки газа.

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