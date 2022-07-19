Церемония подписания Декларации об ассоциации состоялась 19 июля в Варшаве.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства (МЭА).

Об этом сообщили на сайте агентства.

Церемония подписания Декларации об ассоциации состоялась 19 июля в Варшаве при участии министра энергетики Германа Галущенко и исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля.

Ассоциированное членство даст Украине платформу для диалога с МЭА, странами-членами и кандидатами.

"Как часть Европы и кандидат в члены ЕС Украина готова активно участвовать в укреплении энергетической безопасности в регионе. После победы мы будем отстраивать украинскую энергосистему. И в этом процессе нам нужен ваш опыт, поддержка и сотрудничество. Мы воплотим самые современные технологии в нашей новейшей энергетической системе", — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Война в Украине и позиция МЭА:

22 июня 2022 года глава Международного энергетического агентства (МЭA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

По его мнению, Россия прибегла к сокращениям поставок газа, чтобы не дать европейцам заполнить их газовые хранилища и увеличить свои рычаги влияния в зимние месяцы.

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