Импорт из России и Беларуси составил почти по 36% от всех расходов.

Украина в январе-декабре 2020 года сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 3,396 миллиарда долларов, что на 36% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Читайте такжеЧерез три-пять лет: Шмыгаль пообещал "колоссальный рост добычи газа" в УкраинеСоответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

Согласно данным таможни, импорт нефтепродуктов из России составил 1,227 миллиарда долларов (36% от всех расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 1,216 миллиарда долларов (35,8%), из Литвы – 395,8 миллиона долларов (11,6%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 557 миллионов долларов.

Также сообщается, что в 2020 году в Украину было ввезено 8,023 миллиона тонн нефтепродуктов, что на 4,7% меньше, чем в 2019 году (8,427 миллиона тонн).

Что этому предшествовало

В 2019 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов в Украину сократились на 6,7% - до 5,315 миллиарда долларов, тогда как в 2018 году импорт нефтепродуктов в Украину вырос на 31% - до 5,5 миллиарда долларов.

В апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса стоимость нефти марки Brent упала до рекордного значения – ниже 20 долларов за баррель.

К концу декабря ее стоимость выросла до 47 долларов за баррель.

В то время как в 2019 году стоимость нефти указанной марки находилась на уровне 60-70 долларов за баррель.

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Автор: Анна Бредихина