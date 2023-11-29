Сегодня энергетики зафиксировали довольно резкий рост потребления после того, как был возвращен свет в сотни населенных пунктов.

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, а на юге все еще продолжаются восстановительные работы в сети, поврежденной из-за непогоды.

В то же время, после заживания обесточенных населенных пунктов, стремительно растет потребление. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему, из-за чего Украина была вынуждена привлечь аварийную помощь из Польши и Румынии для того, чтобы сбалансировать систему, сообщает "Укрэнерго". Об этом в эфире национального телемарафона "единые Новости" рассказал председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, сегодня энергетики зафиксировали достаточно резкий рост потребления после того, как был возвращен свет в сотни населенных пунктов.

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"Очевидно, что люди начали довольно интенсивно потреблять электроэнергию после длительного перерыва в электроснабжении. Поэтому сегодня мы были вынуждены привлечь аварийную помощь из Польши и Румынии для того, чтобы сбалансировать систему. Поэтому призыв к бережливому энергопотреблению остается в силе. Это важно особенно сейчас, во время непогоды и увеличенного потребления электроэнергии", – отметил он.

Ситуация в энергосистеме Украины - детали

Из-за роста потребления на фоне плохих погодных условий и новых подключений потребителей, в украинской энергосистеме зафиксировали дефицит электричества. Специалисты "Укрэнерго" просили украинцев прибегнуть к экономии электричества.

Операторы систем передачи стран континентальной Европы (ENTSO-E) объявили об успешном завершении синхронизации украинской и европейской энергосистем и существенное увеличение импортной мощности в Украину.

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