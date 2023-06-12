По запросу польской энергосистемы была активирована аварийная помощь: мы приняли излишки электроэнергии, которую имела польская энергосистема в дневные часы в объеме 1800 МВт·ч.

Вчера, 11 июня, Польша сделала запрос к Украине относительно срочной аварийной помощи польской энергосистеме.

Как сообщает "Укрэнерго", Польша в дневные часы выходного дня имела избыток электроэнергии, и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина приняла излишки электроэнергии из Польши в объеме 1800 МВт·ч. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи.

"Вчера по запросу польской энергосистемы была активирована аварийная помощь: мы приняли излишки электроэнергии, которую имела польская энергосистема в дневные часы в объеме 1800 МВт·ч. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Польша в дневные часы выходного дня имела избыток электроэнергии, и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии. Такие условия договора Украина имеет только с Польшей", – говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии во время войны

На 12 июня запланирован импорт из Словакии мощностью 90-170 МВт преимущественно в дневные часы. Экспорт и импорт в вечерние часы наибольшего потребления отсутствует.

Украина прекратила экспорт электроэнергии в соседние страны из-за необходимости покрытия собственного потребления внутри страны. Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении в течение всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.

Украине пришлось начать импорт электроэнергии из Румынии и Словакии, чтобы покрыть дефицит в энергосистеме во время вечерних часов пик.

Вас также могут заинтересовать новости: