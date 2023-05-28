Импорт производится в вечерние часы-пик потребления.

Украине пришлось импортировать электроэнергию из Румынии и Словакии, чтобы покрыть дефицит в энергосистеме во время вечерних часов пик. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Там отметили, что ночная атака россиян беспилотниками не повлекла за собой новых повреждений в энергетической инфраструктуре магистральных сетей. Однако в системе есть некоторый дефицит генерации, который проявляет себя в пиковые часы..

"Вчера, 27 мая 2023 с 21:00 до 22:00 для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины брала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Причиной использования аварийной помощи была нехватка общей мощности украинских электростанций. Импорт из Словакии производился, но в вечерние часы был незначительным", – говорится в сообщении.

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В Укрэнерго подчеркнули, что аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера быстрого реагирования для балансировки энергосистемы.

"Пока электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но в вечерние часы просим потреблять электроэнергию бережливо. Экспорт, как и вчера, не производится", – заявили в компании.

Ситуация в энергетике – последние новости

По состоянию на май из-за повреждений и оккупации Украина потеряла 27 гигаватт мощностей энергогенерации, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". Если в мае 2021 года на временно оккупированной территории находилось 4 ГВт мощностей, в частности, крупные Зуевская и Старобешевская ТЭС, то в мае 2022-го из-за полномасштабного вторжения России в оккупации было уже 21 ГВт. В частности, это и Запорожская АЭС, которая обеспечивала около пятой части производства электроэнергии.

На днях Украина прекратила экспорт электричества в соседние страны из-за необходимости покрытия собственного потребления внутри страны.

"Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении на протяжении всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления", - говорится в сообщении Укрэнерго.

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