Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении Первомайска Николаевской области.

Российские войска пустили крылатые ракеты по траектории над Южноукраинской АЭС. Их пролет над станцией зафиксирован в 8:25 и 8:27, сообщает "Энергоатом".

"Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении Первомайска Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркивают, что угроза попасть в реактор с возможными последствиями - ядерной катастрофой - снова была высокой. "Это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира", - подчеркнули специалисты.

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"Энергоатом" в очередной раз обратился к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований РФ с территории Запорожской АЭС и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной - над всеми атомными объектами Украины.

Массированный удар по Украине 18 февраля - что известно

Утром 18 февраля во всех регионах Украины прозвучал сигнал тревоги. Россия выпустила четыре "Калибра" из Черного моря в направлении материковой Украины. Две ракеты удалось сбить силам ПВО.

Отдельно в Офисе президента заявляли об активности вражеской тактической авиации в воздушном пространстве на оккупированных территориях.

В результате прилетов повреждения получили десять многоэтажек в Хмельницкой области. Сейчас известно о двух раненых.

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