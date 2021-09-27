"Северный поток-2" должен соответствовать духу и слову Третьего энергопакета Европейского Союза, иначе он не может быть сертифицирован.

Разблокировка доступа европейских покупателей к приобретению российского и центральноазиатского газа на восточной границе Украины является юридически обязательным условием сертификации "Северного потока-2".

Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" со ссылкой на информацию председателя правления Юрия Витренко.

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"Большая дипломатическая победа Украины, что в совместном заявлении США и Германии есть прямая ссылка – "Северный поток-2" должен соответствовать духу и слову Третьего энергопакета Европейского Союза, иначе он не может быть сертифицирован, не может реально заработать", – сказал он.

Витренко напомнил, что "прямыми требованиями Третьего энергопакета является отделение оператора газопровода от влияния "Газпрома" и Путина", а также обеспечение свободного доступа покупателей к приобретению газа и последующего бронирования транзитных мощностей. А это возможно только при установлении точки продажи газа на выходе из российской газотранспортной системы – в Усть-Луге.

Глава "Нафтогаза" считает, что обеспечение свободного доступа только к "Северному потоку-2" без разблокирования Россией украинского транзитного маршрута противоречило бы принципу солидарности, который является обязательным в соответствии с решением Европейского суда.

"Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к "Северному потоку-2". Потому что тогда он станет как раз привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу – например, через Украину. Немецкий регулятор не должен сертифицировать "Северный поток-2" до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон. Чтобы европейские компании смогли получать газ на границе Украина-Россия и потом самостоятельно бронировать транзит через Украину", – пояснил он.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

Автор: Анна Бредихина