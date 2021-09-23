Следствием таких действия РФ является рекордный рост цены на газ в Европе.

Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж ради коммерческого запуска газопровода "Северный поток-2", считает председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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"Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие - цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить "Северный поток-2", – отметил он.

Витренко добавил, что "Газпром" уже сейчас в состоянии существенно нарастить поставки газа в ЕС через Украину.

"Кремль говорит, что для этого европейские компании должны больше покупать газа, то есть, мол, проблема в том, что это европейские компании отказываются покупать газ. Это неправда. И это легко проверить", – сказал председатель правления "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что реальную картину спроса европейских потребителей легко увидеть, просто открыв продажу газа с точкой передачи на восточной границе Украины.

"Тогда европейские контрагенты "Газпрома" смогут сами забронировать транзит через Украину. На нашей стороне проблем точно нет, у нас все открыто и доступно. Тот факт, что "Газпром" это не делает, как раз указывает, что он злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке, искусственно ограничивая предложение и фактически блокирует доступ третьих сторон к транзитным газопроводам. То есть "Газпром" не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и против Украины", – отметил он.

Глава "Нафтогаза" считает, что не стоит верить мифам о поступлении на европейский рынок дополнительного российского газа сразу после запуска "Северного потока-2".

"Газпром" после запуска "Северного потока-2" может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут. Так, по текущему контракту "Газпром" должен платить за 40 млрд кубометров транзита через Украину. Путин говорит, что они будут выполнять требования контракта. Но эти требования - "качай или плати". То есть можно платить, и не качать. Поэтому физических объемов транзита с запуском "Северного потока-2" может и не быть", – подытожил глава НАК.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

Автор: Анна Бредихина