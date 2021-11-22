Сейчас лучшие компании мира работают над разработкой малых модульных реакторов.

Украина может сыграть ключевую роль в развитии технологии малых модульных реакторов в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время международной конференции "Атомные возможности для развития Украины".

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"Мы изменили отношение к атомной генерации, государство считает атомную энергетику основой энергетики страны. Энергетический кризис, который сейчас происходит в Европе и в мире, подталкивает к пониманию, что именно атомная энергетика – это наше декарбонизированное будущее. Это будущее с точки зрения стабильности, надежности, безопасности и новых возможностей, в частности, развития малых модульных реакторов", – подчеркнул Галущенко.

Он напомнил, что НАЭК "Энергоатом" и американская компания NuScale в сентябре подписали меморандум по изучению возможности строительства малых модульных реакторов в Украине.

"Лучшие компании мира сегодня работают над разработкой малых модульных реакторов. Очень приятно, что Украина может сыграть ключевую роль в развитии этих технологий", - отметил министр.

Галущенко отметил, что Украина имеет очень мощный кадровый потенциал для развития атомной энергетики.

НАЭК" Энергоатом" и новые энергоблоки:

Госпредприятие "НАЭК" Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

В Украине действуют 4 атомные электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

22 ноября 2021 года НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о начале строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

При строительстве будет применена новая американская технология АР1000.

Автор: Анна Бредихина