Жителей области призвали позаботиться о дополнительных источниках питания.

В связи с массированным ракетным обстрелом обесточено 90% Тернопольской области.

Как сообщил в Telegram председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш, в области, как и в других регионах, введены аварийные отключения света.

"На данный момент 90% Тернопольской области без электропитания. Подготовьте павербанки и другие источники питания. Также могут возникнуть проблемы со связью", - написал он.

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Накануне Труш писал о работе ПВО в небе над Тернопольщиной.

Массированный ракетный удар по Украине 15 ноября

Во вторник 15 ноября Россия осуществила массированный ракетный пуск в три волны по украинским городам, целясь в объекты критической инфраструктуры.

В Киеве российские ракеты упали на многоэтажки в Печерском районе, погибший.

По информации НЭК "Укрэнерго", зафиксированы удары в энергетические объекты во всех областях страны. Самая сложная ситуация в центральных и северных регионах. Энергетики ввели аварийные отключения света. Обесточенная как минимум половина Киева, уточнил мэр Виталий Кличко.

В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

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