Мэтью Миллер призвал Россию передать станцию Украине.

В США заявили, что Москва играет в очень опасную игру, захватив Запорожскую атомную электростанцию. Вашингтон следит за ситуацией на ЗАЭС.

"Мы ознакомлены с сообщениями об атаке БПЛА по Запорожской АЭС. Мы продолжаем наблюдать за условиями на станции, в том числе за официальной отчетностью МАГАТЭ, которая, к счастью, отметила, что повреждения в результате удара БПЛА не поставили под угрозу ядерную безопасность", - заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

По его словам, "Россия играет в очень опасную игру, захватив украинскую атомную электростанцию".

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При этом он призвал Москву вывести свои оккупационные войска и вернуть контроль над станцией украинским специалистам. Помимо этого, Миллер напомнил о недопустимости любых действий, которые могут привести к ядерной катастрофе.

Атака на ЗАЭС - последние новости

7 апреля в МАГАТЭ сообщили, что на территории Запорожской АЭС взорвался дрон. Оккупанты обвинили в атаке Украину. В ГУР Минобороны заверили, что Украина не причастна, и предположилич, что это может быть имитационным ударом россиян.

Позже в МАГАИЭ отметили, что было поражено оборудование наблюдения и связи, а также военная машина.

В свою очередь агентство ООН по ядерному надзору осудило удары беспилотников по ЗАЭС. Там заявили, что "такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены".

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