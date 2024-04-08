Юсов напомнил, что Украина уже сделала заявление о своей непричастности ни к каким провокационным действиям и ударам по территории украинского ядерного объекта.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в результате взрыва беспилотника на территории Запорожской АЭС 7 апреля утечек реагентов не зафиксировано.

"Снова и снова россияне возвращаются к попыткам проводить провокации с тем, чтобы обвинять в них Украину. Хотя зафиксировано, что именно Россия неоднократно проводила как имитационные, так и настоящие удары по Запорожской станции, даже когда она уже была захвачена российскими войсками. Они располагали там свои войска и технику, что является грубым нарушением международного законодательства, в частности, в сфере атомного права", - сказал он NV.

Юсов утверждает, что Россия на регулярной основе совершает преступления на станции: они проводили минирование территории Запорожской АЭС, что подтверждают международные эксперты, и запускали беспилотные ударные летательные аппараты с территории станции.

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Он подчеркнул, что в очередной раз Россия повторяет провокацию на украинском ядерном объекте, для того, чтобы обвинить Украину.

"Хотя весь мир знает, что именно российские захватчики несут ответственность за то катастрофическое состояние, которое складывается на территории Запорожской атомной станции", - поснил Юсов.

Он напомнил, что Украина уже сделала заявление о своей непричастности ни к каким провокационным действиям и ударам по территории украинского ядерного объекта.

Инцидент на ЗАЭС - детали

7 апреля в МАГАТЭ сообщили, что на территории станции сдетонировал дрон. Российские оккупанты сразу обвинили в атаке Украину. В Главном управлении разведки говорят, что Украина не причастна - это может быть имитационным ударом самих захватчиков.

В Международном агентстве по атомной энергии обновили информацию о последствиях атаки БПЛА по территории оккупированной Запорожской АЭС. Отмечается, что было поражено оборудование наблюдения и связи, а также военная машина.

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