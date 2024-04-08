Эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали взрывы и стрельбу в течение дня.

Агентство ООН по ядерному надзору осудило удары беспилотников по Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией России. Отмечается, что "такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены".

Как пишет The New York Times, инспекторы МАГАТЭ, работающие на станции, сообщили, что в воскресенье на ЗАЭС сдетонировали по меньшей мере три дрона. Один удар оставил повреждения на крыше защитной оболочки, где размещен один из шести ядерных реакторов. Еще один удар произошел возле лабораторного корпуса. Место третьего удара беспилотника не указано.

ЗАЭС - это первый ядерный объект, который оказался под оккупацией. Эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали взрывы и стрельбу в течение дня. Кроме того, инспекция услышала взрывы артиллерийских снарядов поблизости.

Видео дня

Агентство ООН не уточняет, кто ответственен за атаку. Украина и Россия обвинили друг друга в ударах.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в своем заявлении, что "нет никаких признаков повреждения критически важных систем ядерной безопасности", но международные инспекторы на объекте заметили "незначительные поверхностные повреждения крыши купола реактора".

Гросси сказал, что это был первый случай, когда станция стала "прямым объектом военных действий" с ноября 2022 года, и этот эпизод стал "серьезной эскалацией угроз для ядерной безопасности".

Инспекторам удалось "подтвердить физическое воздействие детонаций беспилотников" в трех местах, и оказалось, что они были направлены на "оборудование наблюдения и связи".

Атака на ЗАЭС - позиции РФ и Украины

Михаил Ульянов, представитель Москвы в МАГАТЭ в Вене, обвинил украинские силы в атаке и сообщил, что по меньшей мере три человека получили ранения.

Украина отрицает обвинения России. Представитель Министерства оборонной разведки Украины Андрей Юсов обвинил Москву в организации атаки под "чужим флагом" на ЗАЭС, чтобы подорвать международную поддержку Украины.

Не удалось независимо проверить заявления России, Украины или инспекторов МАГАТЭ на заводе, который более двух лет находится под российской военной оккупацией.

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