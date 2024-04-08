Сейчас "нет никаких признаков повреждения критически важных систем ядерной безопасности или безопасности на площадке" станции.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) обновили информацию о последствиях атаки БПЛА по территории оккупированной Запорожской АЭС. Отмечается, что было поражено оборудование наблюдения и связи, а также военная машина.

Соответствующий отчет Агентства был обновлен на сайте МАГАТЭ сегодня, 8 апреля. Указывается, что пока "нет никаких признаков повреждения критически важных систем ядерной безопасности или безопасности на площадке" станции.

"Однако военные удары стали еще одним ярким напоминанием о постоянных угрозах для ЗАЭС и других ядерных объектов во время вооруженного конфликта, несмотря на усилия МАГАТЭ уменьшить риск серьезной аварии, которая может нанести вред людям и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - отмечает ведомство.

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Эксперты МАГАТЭ получили информацию об атаках дронов от оккупационной "администрации" на ЗАЭС и осмотрели три пострадавших места.

"Им удалось подтвердить физическое воздействие взрывов беспилотников, в том числе в одном из шести реакторных корпусов объекта, где, казалось, было поражено оборудование наблюдения и связи. Находясь на крыше реактора 6-го блока российские военные стреляли по приближающемуся беспилотнику. После этого произошел взрыв возле корпуса реактора", - пишут в Агентстве.

Эксперты МАГАТЭ наблюдали обломки дронов "в этом и двух других местах падения". На одном из них возле лаборатории они увидели пятна крови рядом с поврежденным военным транспортным средством материально-технического обеспечения, что указывает на по крайней мере одну потерю. Кроме того, в течение дня на месте они слышали взрывы и стрельбу, а еще - несколько артиллерийских выстрелов вблизи завода.

"Хотя команда пока не заметила каких-либо структурных повреждений систем, конструкций и компонентов, важных для ядерной безопасности или безопасности станции, они сообщили о наблюдении незначительного поверхностного ожога верхней части крыши купола реактора блока 6 и царапин на бетонной плите, поддерживающей резервуары первичного хранения подпиточной воды", - рассказали в МАГАТЭ.

Запорожская АЭС - последние новости

4 апреля НАЭК "Энергоатом" сообщил, что Запорожская АЭС из-за российских обстрелов осталась только на одной линии питания и находится на грани очередного блэкаута. 7 апреля в Минэнерго сообщили, что энергетики отремонтировали и включили в работу резервную воздушную линию 330 кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная".

7 апреля в МАГАТЭ сообщили, что на территории станции сдетонировал дрон. Российские оккупанты сразу обвинили в атаке Украину. В Главном управлении разведки говорят, что Украина не причастна - это может быть имитационным ударом самих захватчиков.

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