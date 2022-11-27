В компании просят украинцев не включать все электроприборы сразу после включения электроэнергии, потому что это перегружает систему.

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что с начала следующей недели в Украине ожидается возвращение к привычным графиков подачи электроэнергии.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, когда можно ожидать стабилизации энергосистемы.

"По моим личным прогнозам, мы ожидали, что это будет чуть раньше, но видим, что на этих выходных еще есть экстренные отключения. Я рассчитываю на начало следующей недели, которая будет уже завтра или во вторник, надеюсь, что мы вернемся к привычным уже графикам. Но это зависит от запуска генерации и еще от нескольких моментов, поэтому будем ожидать", - сказал Коваленко.

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Также он посоветовал гражданам не включать все электроприборы сразу после включения электроэнергии, потому что это перегружает систему.

"Баланс - это действительно такая история, которая генерируется ровно столько, сколько потребляется. Его невозможно накопить. Я понимаю людей, которые включают все, когда появляется свет, потому что когда сутки или двое не было, то надо делать домашние дела. Но, как это происходит. Например, семь мегаватт, одна очередь. Диспетчер рассчитывает на эти семь мегаватт, он включает, а там на 70% больше потребляют - уже 12 мегаватт. У него выпадает баланс, ему нужно ее (электроэнергию - УНИАН) вырубить и включать другие, там где есть семь мегаватт. Поэтому мой персональный совет: не включать все сразу в первые минуты, надо делать дела постепенно", - акцентировал Коваленко.

Он добавил, что потребители должны всегда экономить электроэнергию.

"Нам надо экономить каждый-каждый киловатт, и это пока единственная возможность для того, чтобы все потребители более равномерно получали электроэнергию", - подчеркнул Коваленко.

Атака России на украинскую энергетику

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожена.

Ракеты попали в объекты критической энергетической инфраструктуры в нескольких областях. Сразу после атаки во многих регионах начались аварийные отключения электроэнергии, которые продолжаются до сих пор. Кроме того, на трех АЭС из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих станций были отключены. 25 ноября все действующие атомные электростанции Украины снова были подключены к энергосистеме.

25 ноября во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская энергосистема вышла из тяжелой системной аварии, однако в каждой области в среднем обесточены от 200 до 400 тысяч потребителей. Отечественные производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия потребностей в потреблении.

27 ноября Шмыгаль сообщил, что к концу недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы однако дефицит мощности остается на уровне 20%.

В ДТЭК "Киевские электросети" накануне заявили, что продолжают применять экстренные отключения в столице, но обещают, что с 26 ноября они продлятся не более 5 часов.

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