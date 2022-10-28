Пока сроков восстановления нормального энергоснабжения нет.

Из-за вынужденных отключений электроснабжения в Киеве без света были около миллиона жителей.

Об этом вечером генеральный директор YASNO Сергей Коваленко написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня еще один тяжелый день для нашей энергетики и для всех украинцев. Орки снова нанесли удары, чтобы дестабилизировать ситуацию и посеять панику среди населения... В Киеве на сейчас отключены 159 тыс. жилищ, а за день более 320 тыс. А это где-то миллион киевлян, которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать, это тысячи бизнесов, которые теряют возможность работать на нашу экономику", – написал он.

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По словам Коваленко, при экстренных аварийных отключениях графики не работают.

Он отметил, что в Киевской области статистика еще хуже: 258 тыс. потребителей отключены вечером, и более 500 тыс. за сегодняшний день.

"К сожалению, пока сроков восстановления нормального снабжения нет. Если ночью не будет снижения потребления - отключения продолжатся", - отметил Коваленко.

Он отметил, что результат зависит от каждого и призвал экономить электричество.

"Конечно, когда полдня не было света, то у вас накопилась куча дел, однако я еще раз прошу потреблять ответственно", - написал он.

Ситуация с электричеством: что известно

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроснабжения. Из-за этого власти призвали украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры серьезно повреждены.

Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что с 20 октября по всей стране будут вводиться ограничения на поставки электрической энергии, а также начиная с 07:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

Энергетики заявили, что прилагают все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов.

В ночь на 27 октября российские оккупанты совершили более 6 атак дронами-шахедами по территории Киевщины. В результате атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому сейчас вводятся более длительные экстренные отключения света.

27 октября председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей Киевской области о возможности длительных, а именно более 4 часов, отключений электроэнергии.

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