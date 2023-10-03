Три крупнейшие китайские нефтегазовые компании продолжают реализовывать совместные проекты с РФ и финансировать стратегическую отрасль России уплатой налогов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейшие китайские нефтегазовые компании, которые продолжают реализовывать совместные проекты с РФ.

Как говорится в сообщении на сайте НАПК, в перечню спонсоров войны внесли China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum.

CNOOC Group

CNOOC Group - третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Является крупнейшим морским добытчиком нефти и газа в КНР.

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Дочерняя компания CNOOC Limited, как и другая китайская компания CNPC, имеют по 10% акций в проекте "Арктик СПГ-2", расположенном на полуострове Гидан в Арктическом регионе РФ. Капитальные вложения для запуска проекта "Арктик СПГ-2" на полную мощность оцениваются в 21,3 млрд долл. США.

С начала полномасштабного вторжения компания продолжала активно наращивать сотрудничество с Россией. В июле 2023 года была достроена и спущена на воду первая линия сжижения природного газа (СПГ) на плавучей основе гравитационного типа, так называемый "плавучий завод", проекта "Арктик СПГ-2". Участие в его открытии принимал лично президент страны-агрессора Путин.

Sinopec Group

Sinopec Group - вторая по величине государственная компания Китая, занимающаяся добычей ископаемого топлива и специализирующаяся на переработке сырой нефти.

Корпорация владеет 10% процентами акций ЧАО "Сибур Холдинг", при этом за I полугодие 2023 года российским холдингом было уплачено налогов в бюджет государства-агрессора на сумму 33 млрд руб. (или 347 млн долл. США).

Sinopec через подконтрольную "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед" также владеет долей 40% у ООО "Амурский газохимический комплекс". В 2022 году, этим предприятием было уплачено налогов на сумму 2,1 млрд руб. (или 30 млн долл. США) в бюджет РФ.

China National Petroleum Corporation

China National Petroleum Corporation - крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа.

Прибыль корпорации в 2022 году выросла более чем вдвое, увеличившись до 21 млрд долл. США на фоне глобального сокращения поставок нефти, отчасти из-за войны в Украине.

China National Petroleum Corporation имеет значительную интеграцию с крупнейшими компаниями России в сфере нефтегазовой отрасли, а также правительством государства-террориста. Среди основных совместных проектов:

ОАО "Ямал СПГ" (совместный проект с подсанкционной компанией ПАО "Новатэк", в котором CNPC владеет 20% акций);

проект "Арктик СПГ-2" (совместный проект с подсанкционной компанией ПАО "Новатэк", в котором CNPC владеет долей 10%);

газопровод "Сила Сибири" (CNPC и подсанкционный АО "Газпром" являются операторами указанного газопровода);

нефтепровод "Сковородино-Мохэ-Дацин"и др.

Владея долей компаний в РФ, CNCP платит значительные налоги в бюджет агрессора, что позволяет продолжать эту войну. Сумма налога на прибыль "Ямал СПГ" в 2022 году составляла около 80 млрд руб. (или 1,14 млрд долл. США).

Кроме того, в сентябре 2022 года "Газпром" и CNPC договорились перейти на оплату услуг в национальных валютах (рублях и юанях), что усиливает и стабилизирует российский рубль несмотря на введенные санкции.

Спонсоры войны

В список международных спонсоров войны попали британская корпорация Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve и другие), банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter&Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice и многие другие), а также компания Mondelez International ("Барни", Oreo, Milka и т. д.).

Кроме того, мировой производитель алкоголя Bacardi признан международным спонсором войны. Также НАПК внесло в перечень спонсоров войны ведущие табачные компании мира Japan Tobacco International и Philip Morris International. Первая компания представлена в России брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie. Вторая-Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M и т. д.

Кроме того, производители Pepsi и Snickers признали международными спонсорами войны.

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