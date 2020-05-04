Транзит российского газа через Украину сократился на 40%

Несмотря на это, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены «Газпромом» в соответствии с новым транзитным контрактом.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-апреле 2020 года сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,5 млрд кубометров, говорится в сообщении «Оператора ГТС Украины».

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Вместе с тем отмечается, что с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены российским «Газпром» в соответствии с новым транзитным контрактом.

В частности, в апреле транзит газа из РФ по территории Украины составил 4,4 млрд куб. м, что на 1% меньше, чем за март этого года, но на 46% меньше относительно апреля 2019 года.

В компании отметили, что, кроме транзита газа из РФ, в апреле «Оператор ГТС Украины» осуществил транспортировку тестовых объемов голубого топлива из Словакии в Польшу на заказ международного трейдера в рамках новой услуги short-haul (транзит на короткие расстояния).

Как сообщал УНИАН, в 2019 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему увеличился на 3,2% - до 89,58 млрд кубометров.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.