К октябрю планируют подготовить все объекты ЖКХ к зиме.

На сегодня Украина уже подготовила к отопительному сезону 70% объектов ЖКХ, остальные - энергетики обещают успеть завершить до октября. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

"По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовность объектов ЖКХ. Продолжаются плановые работы по подготовке жилищного фонда, сетей, котельных и генерирующего оборудования. До 1 октября ожидаем 100% готовность", - сказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он добавил, что тепловая часть в практически всех ТЭЦ сейчас восстановлена, продолжаются плановые работы по ремонту генерирующего оборудования. Вместе с тем, ведомство работает над привлечением международной технической помощи и формирования резервного количества запчастей и оборудования для объектов критической инфраструктуры.

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Подготовка к отопительному сезону в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее председатель правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что пока еще нет гарантий того, что Украина сможет пережить зимний период в спокойном режиме. Поэтому он призвал не избавляться от генераторов, которые обеспечили выживание бизнеса и бытовых потребителей прошлой зимой.

По мнению украинских экспертов нынешняя зима может быть более сложной по сравнению с предыдущей, поскольку состояние украинской энергетической системы сейчас менее устойчиво. Следовательно, гражданам Украины целесообразно быть готовыми к возможности возникновения перебоев в поставках электроэнергии.

Что касается продолжительности отключений зимой, то некоторые украинские эксперты энергетической отрасли считают, что вполне возможны отключения по 10 часов. Другие говорят, что это маловероятно, и выключение света будет не больше, чем в прошлом году.

Что касается противовоздушной обороны, то она стала значительно лучше, чем в прошлом отопительном сезоне, поэтому влияние российских ракетных бомбардировок, которые прогнозируют с наступлением холодов, окажут менее разрушительное влияние на энергетику.

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