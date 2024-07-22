По словам парламентария, украинский газ доставляется за 20 копеек, потому что основная нагрузка происходит за счет внешнего транзита, который может вскоре прекратиться.

Тариф на газ уже в следующем году могут вырасти на 2 гривни за 1 куб. м. Подорожание может произойти если приостановится транзит газа по территории Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, европейский энергокомиссар Кадри Симсон предполагает, что с января транзит газа через Украину не продолжится. В то же время, по словам нардепа, это приведет к росту тарифов на газ, потому что возрастет стоимость доставки украинского газа.

"Наш украинский газ транзитируется за 20 копеек, потому что основная нагрузка происходит за счет внешнего транзита. Если внешнего транзита не будет, вся работа ГТС, а это миллиарды гривень, будет закладываться в тариф для конечных потребителей – как бытовых, так и не бытовых", – пояснил нардеп.

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Стоимость газа в Украине

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", клиентами которой являются большинство бытовых потребителей, продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год. Так кубометр газа с 1 мая 2024 года до 30 апреля 2025 года включительно будет стоить 7,96 грн (с НДС).

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что Верховная Рада рассматривает возможность значительно повысить тарифы на газ, тепло и электроэнергию уже осенью 2024 года.

Транзит газа

Даже после полномасштабного вторжения РФ Украина продолжила транзит российского газа в Европу, потому что поставки закреплены соглашением от 2019 года. Действие указанного контракта заканчивается в конце 2024 года.

Однако европейские чиновники ведут переговоры, чтобы газ продолжал поступать через ключевой российско-украинский трубопровод. Один из вариантов, который обсуждается, заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, направляющиеся в Европу.

Позже стало известно, что Азербайджан предложил Украине и Европейскому Союзу поставлять природный газ в Европу, используя украинскую газотранспортную систему.

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