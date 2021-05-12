В настоящее время в Украине стоимость кВт*час электроэнергии должна быть в среднем на уровне 3 грн.

В Украине уже с 1 июля введут в действие новые тарифы на электроэнергию. После чего стоимость электроэнергии в среднем может увеличиться вдвое.

Читайте такжеТариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше - МинэнергетикиОб этом говорится в материале OBOZREVATEL. Тариф на электроэнергию состоит из: стоимости самого тока, тарифа на передачу сетями "Укрэнерго", тарифа на распределение низковольтными сетями, тарифа на поставку и налоги. Действующая цена в 1,68 грн не покрывает реальные расходы. только за транспортировку нужно отдавать 1,51 грн.

По данным замминистра энергетики Юрия Бойко, сейчас цена должна составлять:

2,6-2,96 грн за кВт*час в Киеве и Днепропетровской области;

3,7-4 грн за кВт*час в Ивано-Франковской и Луганской областях.

То есть в каждом регионе есть своя себестоимость. Но расходы делят (и будут делить) на всех, чтобы не создавать разные условия для украинцев, в зависимости от их места жительства.

Как рассказали собеседники издания в Кабмине, в настоящее время стоимость кВт*час электроэнергии должна быть в среднем на уровне 3 грн.

К росту цен также подталкивают следующие решения:

тариф на передачу для "Укрэнерго" увеличили до 35 коп. за кВт*час (на 21%);

средневзвешенный тариф на распределение увеличился на 31% (до 1,06 грн);

средневзвешенный тариф на поставку составляет около 10 коп. за кВт*час.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая