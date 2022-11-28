Сейчас в столице электроснабжение после удара РФ 23 ноября восстановлено полностью, однако из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения.

Специалисты восстанавливают поврежденную вследствие ударов РФ 23 ноября энергетическую инфраструктуру, питающую столицу. По словам мэра Киева Виталия Кличко, некоторая аппаратура заказана на Западе, ее нужно изготовить, привезти в Украину и установить.

Как рассказал глава украинской столицы в интервью "РБК-Украина", в городе пытаются восстановить все максимально быстро и перейти на четкие графики, чтобы потом была бесперебойная поставка электричества.

"Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны. Это связано также с низкими температурами, у многих людей стоят нагревательные приборы – у кого-то теплые полы, у кого-то УФ. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии. Поэтому идет большая нагрузка на энергосистему", — пояснил Кличко.

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Также он рассказал, какая ситуация в городе после обстрелов 23 ноября. По его словам, электроснабжение восстановлено полностью, однако из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения. Он назвал приоритетом для властей Киева нормальные условия в квартирах киевлян.

Блэкаут в Украине

После массированной атаки России 23 ноября во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Киев не стал исключением.

В связи с вероятными планами РФ нанести на этой неделе новый ракетный удар по Украине жителей страны призвали подготовиться к вероятному блэкауту.

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