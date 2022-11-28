Специалисты восстанавливают поврежденную вследствие ударов РФ 23 ноября энергетическую инфраструктуру, питающую столицу. По словам мэра Киева Виталия Кличко, некоторая аппаратура заказана на Западе, ее нужно изготовить, привезти в Украину и установить.
Как рассказал глава украинской столицы в интервью "РБК-Украина", в городе пытаются восстановить все максимально быстро и перейти на четкие графики, чтобы потом была бесперебойная поставка электричества.
"Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны. Это связано также с низкими температурами, у многих людей стоят нагревательные приборы – у кого-то теплые полы, у кого-то УФ. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии. Поэтому идет большая нагрузка на энергосистему", — пояснил Кличко.
Также он рассказал, какая ситуация в городе после обстрелов 23 ноября. По его словам, электроснабжение восстановлено полностью, однако из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения. Он назвал приоритетом для властей Киева нормальные условия в квартирах киевлян.
Блэкаут в Украине
После массированной атаки России 23 ноября во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Киев не стал исключением.
В связи с вероятными планами РФ нанести на этой неделе новый ракетный удар по Украине жителей страны призвали подготовиться к вероятному блэкауту.
Как подготовиться к блэкауту:
- Запаситесь водой - как питьевой, так и технической
- Зарядите все устройства
- Купите радиоприемник на батарейках
- Запаситесь едой, которая не портится без холодильника
- Позаботьтесь об аптечке
- Сохраните тепло в доме и подготовьте приборы для его обогрева.
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