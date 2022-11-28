Сколько еще в Киеве будут продолжаться отключения света? / фото УНИАН

Специалисты восстанавливают поврежденную вследствие ударов РФ 23 ноября энергетическую инфраструктуру, питающую столицу. По словам мэра Киева Виталия Кличко, некоторая аппаратура заказана на Западе, ее нужно изготовить, привезти в Украину и установить. 

Как рассказал глава украинской столицы в интервью "РБК-Украина", в городе пытаются восстановить все максимально быстро и перейти на четкие графики, чтобы потом была бесперебойная поставка электричества.

"Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны. Это связано также с низкими температурами, у многих людей стоят нагревательные приборы – у кого-то теплые полы, у кого-то УФ. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии. Поэтому идет большая нагрузка на энергосистему", — пояснил Кличко.

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Также он рассказал, какая ситуация в городе после обстрелов 23 ноября. По его словам, электроснабжение восстановлено полностью, однако из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения. Он назвал приоритетом для властей Киева нормальные условия в квартирах киевлян.

Блэкаут в Украине

После массированной атаки России 23 ноября во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Киев не стал исключением.

В связи с вероятными планами РФ нанести на этой неделе новый ракетный удар по Украине жителей страны призвали подготовиться к вероятному блэкауту.

Как подготовиться к блэкауту:

  • Запаситесь водой - как питьевой, так и технической
  • Зарядите все устройства
  • Купите радиоприемник на батарейках
  • Запаситесь едой, которая не портится без холодильника
  • Позаботьтесь об аптечке
  • Сохраните тепло в доме и подготовьте приборы для его обогрева.

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