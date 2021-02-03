Берлин долго игнорировал критику, которая лилась на российский газопровод со всех сторон, а теперь пытается оправдать его, изменив "имидж".

Правительство в Германии и компания-оператор "Северного потока-2" отмечают, что газопровод якобы не российский проект, а европейский. Они указывают на то, что несколько компаний из Европы инвестировали в строительство этой "трубы". Вдобавок, поставки газа из России якобы пойдут на пользу не только Германии, а всему континенту.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, добавляя, что такое утверждение весьма сомнительно. Ведь оно поднимает вопрос: если "Северный поток-2" - европейский проект, тогда почему же европейские столицы со всех сторон его так критикуют. Это делают восточные страны ЕС, Европарламент и даже Франция.

"На самом деле это попытка подмены понятий. "Северный поток-2" изначально был противоположностью европейского проекта. Его строительство нацелено на ослабление Украины как транзитной страны. Он подрывает усилия Евросоюза диверсифицировать свой энергетический импорт и стать более независимым от российского газа", - пишет издание.

Читайте такжеНемецкая оппозиция призвала правительство остановить строительство " Северного потока-2"Вдобавок, "Северный поток-2" поддерживает бывший федеральный канцлер Германии, а теперь лоббист "Газпрома" Герхард Шредер. И это тоже вызывает большие подозрения. Германия сначала игнорировала критику своих соседей, а теперь пытается наделить газопровод европейскими чертами. Но это не сработает.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань