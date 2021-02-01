При этом министр европейских дел Франции добавил, что это должно быть решением Германии, ведь газопровод прокладывают именно в ФРГ.

Министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России.

Читайте также"Плохая сделка для Европы" : у Байдена озвучили позицию по " Северному потоку-2"Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы всегда говорили, что имеем огромные сомнения относительно этого проекта в этом контексте", - пояснил министр.

На вопрос о том, означают ли эти слова призыв к Берлину отказаться от "Северного потока-2", Бон ответил: "Именно так, мы уже об этом говорили".

Бон также отметил, что европейские лидеры сейчас рассматривают возможность введения новых санкции против РФ на фоне подавления протестов, которые происходят в стране из-за отравления и арест антикоррупционного активиста и оппозиционного лидера Алексея Навального. В минувшее воскресенье тысячи россиян вышли на улицы, несмотря на запрет властей. Более пяти тысяч человек при этом были задержаны.

"Санкции уже вводились, мы можем сделать это, но мы должны четко понимать, что их не будет достаточно", - добавил Бон. По его словам, еще одной опцией, которая рассматривается, является "Северный поток-2".

При этом министр добавил, что это должно быть решением Германии ведь газопровод прокладывают именно в ФРГ.

Что этому предшествовало

24 января российское судно "Фортуна" против которого США ввели санкции, возобновило строительство газопровода в водах Дании.

Ожидается, что "Фортуна" завершит работы в датских водах до середины последней недели мая, а потом начнет укладывать трубы в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Строительство трубопровода, кроме Франции, критикует ряд других государств Европы, в частности Польша, Литва и Украина. В то же время против проекта выступает и ряд немецких политиков. В частности, председатель Свободной демократической партии (СВДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал объявить мораторий на достройку газопровода, пока в России нарушаются права человека и гражданские свободы.

Против "Северного потока-2" также протестуют немецкие климатические активисты. Впрочем, они выступают против использования газа в качестве топлива и призывают полностью отказаться от него в качестве источника энергии.

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Автор: УНИАН