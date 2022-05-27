Это станет первым обязательством G7 по отказу от угля, использование которого должно уменьшиться, если мир хочет избежать худших последствий изменения климата.

Страны "Большой семерки" достигли конкретных договоренностей по постепенному прекращению использования угля для производства электроэнергии и увеличению производства возобновляемой энергии.

Об этом сообщила немецкий министр охраны окружающей среды Штеффи Лемке, передает Reuters.

Это станет первым обязательством G7 по отказу от угля, использование которого должно уменьшиться, если мир хочет избежать худших последствий изменения климата.

"Существуют очень конкретные декларации и соглашения по расширению использования возобновляемых источников энергии, а также, например, по постепенному отказу от угля", - сказала Лемке.

По ее словам, итоговое коммюнике трехдневной встречи G7 в Берлине на этой неделе, которое должны обнародовать позже сегодня, также будет содержать сильный акцент на защите биоразнообразия и борьбе с загрязнением пластиком.

Как отмечает Reuters, в Германии встретились министры энергетики, климата и окружающей среды стран G7 для переговоров на фоне стремительного роста цен на энергоносители и проблем с поставками топлива, вызванных вторжением России в Украину.

Война спровоцировала противоречия между некоторыми странами, чтобы покупать больше нероссийского ископаемого топлива и сжигать уголь, уменьшая свою зависимость от российских энергоресурсов. Это вызывает опасения, что кризис может подорвать усилия по борьбе с изменением климата.

В Германии заявили, что поиск альтернативных ископаемых видов топлива не будет происходить за счет экологических целей.

Как сообщал УНИАН, Украина, Турция и страны Западных Балкан являются крупнейшими загрязнителями воздуха от угольных электростанций. Эти государства оказались в лидерах по выбросам всех видов загрязняющих веществ.

От сжигания угля для производства электроэнергии три основных загрязняющих вещества выбрасываются в воздух, что угрожает здоровью людей.

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