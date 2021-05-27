С 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года киевляне будут получать газ по цене 8,7 грн за куб. м.

Столичная газопоставляющая компания «Киевгазэнерджи» более чем на месяц опоздала с публикацией годовой цены на газ для своих потребителей.

Данные обнародованы на сайте компании.

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«Компания «Киевгазэнерджи» предлагает клиентам цену газа 8,70 грн за куб. м на условиях годового тарифа. Цена опубликована на сайте компании», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, «Киевгазэнерджи» обнародовала такую цену в условиях, когда нет соглашения о купле-продаже природного газа между компанией и газоснабжающей компанией «Нафтогаз Трейдинг», хотя все необходимые документы «Киевгазэнерджи» направила вышеуказанной компании еще в апреле и до сих пор ждет их согласования.

«Поэтому газоснабжение киевлян осуществляется за счет газа, который «Киевгазэнерджи» закупает на открытом газовом рынке. На сегодня цены, которые предлагает рынок, существенно выше, чем 8700 грн за тысячу кубометров», - отметили в компании.

В «Киевгазэнерджи» заявили, что опоздали с публикацией годовых цен на газ для населения на месяц из-за технических проблем с сайтом.

«Приносим извинения за временные неудобства, связанные с техническими проблемами на сайте», - сказано в сообщении.

Годовой контракт

7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), окончательно утвердила постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получили все потребители с 1 мая 2021 года.

Нацкомиссия обязала все газопоставляющие компании до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

27 мая стало известно о том, что поставщики газа обнародовали тарифы на июнь.

Справка УНИАН. 100% акций «Киевгазэнерджи" принадлежит компании "Киевгаз". «Киевгазэнерджи" является крупнейшим поставщиком природного газа в Киеве. Компания с 2015 года поставляет природный газ бытовым потребителям столицы. Клиентами компании являются около 780 тысяч семей столицы и окрестностей.

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Автор: Анна Бредихина