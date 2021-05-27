Месячные предложения компаний стартуют от 7,99 грн за кубометр и достигают 11,89 грн за кубометр.

Газопоставляющие компании обнародовали базовые годовые и месячные тарифы на июнь 2021 года. Месячные предложения компаний стартуют от 7,99 грн за кубометр и достигают 11,89 грн за кубометр.

Об этом сообщает ГазПравда.

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Годовые предложения поставщиков варьируются от 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр.

У поставщиков ООО "Йе энергия", ООО "Мегаватт Энерго сервисная компания", ООО "ТАС энергия страны" летняя и месячная цены совпадают и составляют, соответственно, 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр.

У большинства компаний месячная цена на июнь 2021 ниже, чем годовое предложение. Например, в ООО "Черновецкая областная энергоснабжающая компания" разница достигает 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против 13,50 грн - годовая цена).

У ООО "Закарпатье энергосбыт", ООО "Газпромпостач", ООО "Гласкомерц" летнее предложение более выгодное.

Компания "КиевГазЕнерджи" до сих пор не обнародовала свое летнее предложение и месячную цену газа на июнь.

Новые ценовые предложения от поставщика последней надежды (ПОН) также пока неизвестны.

Условия тарифных планов

По условиям действия базовых годовых тарифных планов, цены на газ в течение 12 месяцев могут изменяться только в сторону понижения.

С 1 мая именно летние предложения действуют как базовые. Всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, поставщики автоматически перевели на годовые продукты.

Предыдущие тарифы

25 апреля газопоставляющие компании опубликовали цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство ожидает от поставщиков снижения годовой цены на газ для населения в летний период.

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Автор: Елена Коваленко