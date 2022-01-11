Эксперт энергетического рынка Леонид Униговский: События в Казахстане вряд ли поставят крест на сотрудничестве с Украиной. Но политический фактор возрастет

Глава экспертного Совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский в интервью УНИАН рассказал, получит ли Украина законтрактованный казахский уголь, что может быть с поставками нефтепродуктов в нашу страну и их ценами, вырастет ли в цене урановое топливо и, как следствие, электроэнергия из-за событий в Казахстане.

Леонид Михайлович, как, на ваш взгляд, события, произошедшие в Казахстане, могут отразиться на Украине? В частности, на нашей энергетике?

Прежде всего, нужно исходить из того, что влияние России на Казахстан существенно повысилось. И это, в принципе, может отразиться и на Украине. Нельзя гарантировать, что так и произойдет. Ведь (по крайней мере пока) достаточно большая доля самостоятельности в действиях Казахстана сохраняется. Но что будет в дальнейшем - спрогнозировать сложно. Многое зависит от того, каким будет новое правительство этой страны и как оно будет вести, в том числе, энергетическую политику.

Существуют ли риски с поставками нефтепродуктов из Казахстана?

В первую очередь, речь должна идти о поставках пропан-бутана или сжиженного газа. Доля Казахстана на украинском рынке в этой сфере - 27%. В последнее время показатель даже вырос. Учитывая, что на 180 дней в Казахстане введено госрегулирование цен на энергетические продукты, это может повлиять на сокращение поставок. То есть, есть тенденции настораживающие.

Но есть и другие нюансы. К примеру, Казахстан нуждается в притоке валюты. В этой связи я не вижу вероятности особо большого сокращения поставок казахских энергоресурсов. На сегодня, по данным Госстата, они составляют примерно 66% в импорте из Казахстана в Украину.

Но даже если произойдет сокращение поставок, определенный ресурс по восполнению потерь у нас есть.

Украина законтрактовала 660 тысяч тонн угля из Казахстана на этот отопительный сезон, но Россия заблокировала его транзит. Эта ситуация может сейчас разрешиться?

Вряд ли мы получим уголь из Казахстана. Ситуация достаточно сложная. Россия опровергает обвинения в блокировании поставок. Формальное основание и казахского ушедшего в отставку правительства, и российских железных дорог сводится к тому, что сейчас очень большой спрос на уголь, поэтому они не справляются с транспортировкой его в Украину. Доля энергополитики в этом, безусловно, есть. Конечно, РФ могла бы найти возможность для транспортировки казахского угля в нашу страну. Но считаю, что в ближайшие несколько месяцев казахский уголь мы не увидим.

Казахстан также крупный поставщик нефти на мировой рынок. Насколько вероятно сокращение поставок нефти из Казахстана, а, значит, и роста ее цены?

Особого влияния ситуации в Казахстане на ценовую конъюнктуру по нефти не будет. Там работают достаточно мощные международные компании, и никто ограничивать их в режимных или иных условиях не станет.

Летом прошлого года состоялось заседание Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству. Минэнерго сообщило, что, среди прочего, рассматривался вопрос транзита легких сортов казахской нефти через территорию Украины по трубопроводам "Одесса - Броды" и "Дружба" в Европу. С нашей стороны, якобы, созданы все технические условия для этого. Насколько вероятна реализация такого проекта?

Тут речь идет о печально известном трубопроводе "Одесса-Броды". В свое время мы, по поручению правительства, готовили не обоснования строительства трубопровода, а документы по ускорению строительства. Когда сейчас в Минэнерго заявляют о сотрудничестве с Казахстаном в плане поставок легкой нефти в Европу, то вспомнилось, что этот вопрос прорабатывался еще 7-8 лет назад.

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Проблема заключается не в том, что кто-то хочет или нет поставлять нефть по данному маршруту. Дело в том, что восточно-европейские нефтеперерабатывающие заводы были настроены на российскую нефть. Чтобы перерабатывать другой сорт, им требовались капитальные вложения для технической модернизации предприятий.

Поэтому обсуждался вопрос строительства НПЗ, ориентированного на легкую нефть, в районе города Броды, а далее поставки должны были идти в Европу. И если говорить о каком-то разумном экономическом подходе, то нужно рассматривать совокупность транспортировки и строительства НПЗ. Но? учитывая "зеленый" переход Европы, данный вопрос на сегодня проблематичен. Нужно рассчитать, с какой перспективой все это может работать.

На упомянутом заседании шла речь и о развитии "водородного" сотрудничества с Казахстаном. Каково ваше мнение по этому вопросу?

Мы уже более двух лет занимаемся изучением вопросов транспортировки водорода и смесей водорода с природным газом по распределительным системам. У меня вызвало удивление, что Минэнерго не назвало реальный проект, которым мы занимаемся по заказу Региональной газовой компании, в числе перспективных для реализации. Это было бы важно с практической стороны нашего сотрудничества с Казахстаном, однако этого не последовало.

Также на заседании говорилось о поставках в Казахстан нашего оборудования для нефтегазовой промышленности. Эта идея реальна?

Это достаточно важный элемент развития для украинской технической базы и производства, для поступления дополнительной валюты. В этом плане нужно очень серьезно и продуктивно работать.

Но о чем совершенно не говорилось, так это о сотрудничестве с национальной казахской нефтегазовой компанией "КазМунайГаз". Она на сегодня концентрирует наиболее передовые технологические решения по разведке, добыче нефти и газа, что связано и с транспортировкой этих энергоресурсов. Причем "КазМунайГаз" работает на крупнейшем казахском месторождении в кооперации с British Gas, Eni, Chevron. В сотрудничестве с "КазМунайГаз" Украина может почерпнуть очень много полезного в сфере добычи нефти и газа. По моей информации, "Нефтегаз" имеет определенные контакты с "КазМунайГаз", но Минэнерго, к сожалению, об этой важной теме не говорит.

Но имеют ли будущее все перечисленные проекты и сферы сотрудничества, с учетом усиления давления России на Казахстан?

Начнем с нефти. Это очень показательно. Украина даже сейчас получает достаточно большое количество нефтепродуктов из России. Даже нефтепродукты из Литвы производятся из российской нефти. Поэтому категорически говорить, что Россия, увеличив свое влияние на Казахстан, что-то перекроет, нельзя. Хотя политический фактор, в плане сотрудничества нашей страны и Казахстана, возрастет. Но нынешние события вряд ли поставят крест на этой сфере.

Нашему правительству, несмотря на все разговоры вокруг этой ситуации, нужно вести себя очень аккуратно и взвешенно, чтобы сохранить достаточно тесные и плодотворные для обеих сторон контакты.

Знаю, что это не ваша сфера, но все же спрошу. Казахстан добывает около 40% мирового объема урана. События в этой стране уже привели к скачку цен на это топливо на мировых биржах. Это может привести к росту стоимости топлива для АЭС, следовательно, к росту цен на электроэнергию?

С точки зрения общего подхода – вряд ли. Какое бы правительство не пришло к власти в Казахстане, оно всегда будет озабочено развитием собственной промышленности. Если же Казахстан скатится в хаос гражданской войны или что-то подобное, тогда возникнут проблемы. Но пока, судя по заявлениям властей, удается нормализовать ситуацию. Думаю, промышленность Казахстана будет работать, как и урановые рудники, так что особых потрясений не должно быть.

Вы не исключаете гражданской войны в Казахстане?

Теоретически, это может произойти. Все зависит от того, сможет ли президент Казахстана договориться со всеми тремя основными "кланами", которые определяют всю произошедшую ситуацию.

Для нас же опасность опосредованного влияния России на нюансы экономических взаимоотношений с Казахстаном возрастает.

Нана Черная

Нана Черная