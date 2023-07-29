По состоянию на 29 июля произошла очередная аварийная ситуация в сетях оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" в Одесской области.

Из-за аварии в Украине выключалась линия электропередачи "Укрэнерго", вследствие непогоды обесточены более 70 населенных пунктов в 5 областях.

Как сообщили в Минэнерго, по состоянию на 29 июля произошла очередная аварийная ситуация в сетях оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" в Одесской области. Отключилась линия электропередачи 330 кВ, в результате чего обесточивались потребители.

В результате грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях. Большинство из них - на Днепропетровщине, где без света - 9 тысяч потребителей.

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Ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро и атомной - продолжается. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет.

Как говорится в сообщении, продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 9 населенных пунктов. Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. В Херсоне остаются без света 11,4 тысячи абонентов, которые были отключены из-за подтопления. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,31 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Из-за технологических нарушений без света остаются часть потребителей в Киевской и Черниговской областях. В Запорожской области, где обесточивались 68 населенных пунктов, за минувшие сутки запитали 32 тысячи потребителей.

Удары по энергосистеме Украины

С 10 октября 2022 года Россия пытается разрушить энергосистему Украины. С октября 2022 года по июль 2023 года оккупанты более 270 попали в энергетические объекты Украины.

Мощность энергосистемы Украины уменьшилась на 68%.

Эксперты прогнозируют вероятность нового блэкаута в осенне-зимний период.

Энергетики убеждены, что предстоящая зима будет страшнее прошлогодней. Сразу два органа власти сделали прогноз относительно того, что будет с энергосистемой в ближайшее время. Так, в течение осени и зимы может наблюдаться локальная нехватка энергии.

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