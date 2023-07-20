Сейчас украинская энергосистема не такая надежная, как в прошлом году.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев заявил, что ситуация с электроэнергией этой осенью и зимой может быть сложнее, чем в прошлом году.

По мнению эксперта, вероятность нового блэкаута в Украине минимальна, пишет "РБК-Украина".

Рябцев убежден, что в случае новых массовых атак РФ на энергетическую систему ситуация будет сложной.

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"Вероятность полного блэкаута в Украине будет чрезвычайно низкой. Даже мощные атаки РФ на критическую энергетическую инфраструктуру не способны привести к полному и длительному ее отключению для большинства потребителей", - пояснил эксперт.

По словам Рябцева, сейчас энергетический баланс шаткий, а украинская энергосистема не такая надежная, как в 2022 году. При этом резервных мощностей меньше чем в прошлом году. Однако украинцы и промышленность уже подготовились к отопительному сезону. Были закуплены приборы для альтернативной генерации - зарядные станции, генераторы и тому подобное.

Украинская энергетика - последние новости

Прошло года российские оккупанты дронами и ракетами атаковали украинскую энергетику. За это время в Украине не осталось ни одной ТЭС или ГЭС, которая бы не пострадала от вражеских атак. Мощность энергосистемы уменьшилась на 68%, а 42 из 94 важнейших высоковольтных трансформаторов были повреждены или уничтожены.

Эксперты по энергетике прогнозируют, что предстоящая зима будет страшнее прошлогодней. Недавно сразу два органа власти ответили, что будет с энергосистемой в ближайшее время. Так, в течение осени и зимы может наблюдаться локальная нехватка энергии.

В "Укрэнерго" заявили, что нагрузка на энергосистему Украины сильно выросло из-за жары. Энергетики не планируют вводить ограничения для потребителей.

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