Из-за солнечной погоды и активной работы солнечных станций образовался избыток электроэнергии.

На текущие сутки, 21 апреля, дефицита электроэнергии не прогнозируется. Украина даже оказывала аварийную помощь энергосистеме Польши. Суммарная величина переданной электроэнергии – 1600 МВт-ч. Также ограничивалась генерация из возобновляемых источников энергии на 1851 МВт-ч. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В министерстве объяснили, что из-за солнечной погоды и активной работы солнечных станций образовался избыток электроэнергии. На запрос оператора системы передачи Украина осуществляла аварийные поставки электроэнергии в Польшу. Потребности украинских потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом.

На текущие сутки дефицита электроэнергии и привлечения аварийной помощи не планируется. Также не планируются ограничения для бытовых и промышленных потребителей. Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня.

Видео дня

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии объемом 8430 МВт-ч. Также сегодня ночью в небольшом объеме осуществлялся экспорт – суммарно 139 МВт-ч.

Проблемы в энергосистеме

Из-за повреждения энергообъектов и существенного похолодания в энергосистеме наблюдался дефицит. Для бизнеса и промышленности даже утвердили графики ограничений.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что российские захватчики продолжат атаки по украинским энергетическим объектам – впрочем, блэкаута в Украине не будет. В то же время он отметил, что нужно быть готовым к любым сценариям, поскольку Украина находится в войне с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: