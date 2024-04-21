По словам Германа Галущенко, нужно быть готовым к любым сценариям.

Российские захватчики продолжат атаки по украинским энергетическим объектам - впрочем, блэкаута в Украине не будет. Об этом в эфире телемарафона заверил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, "к сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться".

"Однако энергосистема целостная. Тотального блэкаута в стране не будет", - подчеркнул Галущенко.

В то же время он отметил, что нужно быть готовым к любым сценариям, поскольку Украина находится в войне с Россией.

"А мы, энергетики, делаем все для того, чтобы худшие сценарии никогда не реализовались. Как уже показывает опыт прошлого календарного года, мы свое слово держим", - подчеркнул министр.

Атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины

В ночь на 11 апреля Россия полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в Киевской области. Она была самой мощной электростанцией региона, которая питала также Житомирскую и Черкасскую области.

Как сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота, в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

Той же ночью оккупанты совершили очередную массированную ракетно-дронную атаку. Основным направлением удара стала Львовская область.

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