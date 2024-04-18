По данным "Укрэнерго", графики ограничений мощности будут применять для бизнеса и промышленности.

Дефицит электроэнергии имеется в энергосистеме в течение почти всех суток. Он вызван повреждениями, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям. Утром и днем 18 апреля диспетчерский центр привлекает аварийную помощь из энергосистем европейских стран. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса. Для бытовых потребителей ограничения потребления продолжают действовать в Харьковской области.

В НЭК призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, а промышленность – максимально привлекать импорт и использовать, при наличии, альтернативные источники питания.

Видео дня

Что касается производства электроэнергии, то на тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. Работе солнечных электростанций препятствует плотная облачность во всех регионах. На атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания.

В течение суток импорт будет из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем – 9600 МВт-ч. Экспорт электроэнергии не запланирован.

Проблемы в энергетике

В "Укрэнерго" 17 апреля предупреждали, что в результате массированных ударов РФ ракетами и дронами на электростанции может возникнуть необходимость отключения света для промышленных предприятий и бизнеса. Контролируемые ограничения электроснабжения возможны в период 8:00 – 22:00.

Ранее УНИАН писал, что ДТЭК обновил графики отключений электроэнергии для Киева. В случае повышенного спроса на электроэнергию в столице и недостатка генерации от центральной энергосистемы могут быть указания на применение графиков отключения.

Вас также могут заинтересовать новости: