Будущее "Северного потока-2" остается неопределенным, учитывая то, что США сопротивляются и угрожают санкциями. Даже если российская государственная компания "Газпром" достроит газопровод, его дальнейшее использование под вопросом.
Вдобавок появились и плохие новости для "Северного потока-1", который соединяет Россию с Германией с 2011 года, - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Генеральный адвокат Европейского суда справедливости Мануэль Кампос Санчес-Бордона отверг протест Германии против ограничения мощности газопровода, который использует компания Opal. Через него газ из "Северного потока-1" доставляется через территорию ЕС в Чехию. Сейчас его можно использовать лишь на половину пути.
Читайте такжеШмыгаль рассказал, сколько миллиардов евро Украина недополучит из-за "Северного потока-2"Таким образом, под вопросом стоит доставка 12,5 миллиардов кубометров газа ежегодно. Это значительная часть от мощности "Северного потока-1", который способен перекачивать до 55 миллиардов кубометров. Если Европейский суд справедливости поддержит Генерального адвоката, а это происходит часто, "Северный поток-1" станет менее прибыльным для "Газпрома".
Вместе с тем, решение будет иметь последствия и для скандального "Северного потока-2", через который "Газпром" пытается перекачивать еще 55 миллиардов кубометров газа в Германию. С одной стороны, решение Европейского суда справедливости создаст прецедент для ограничения мощности газопровода запланированного компании Eugal. А именно через него будет происходить дистрибуция российского газа из "Северного потока-2". С другой стороны, решение не позволит Федеральному агентству сетей Германии сделать исключение для "Северного потока-2" из правил ЕС о внутреннем рынке газа.
Эти правила говорят, что третьи стороны должны иметь доступ к газопроводу. А транзитные уплаты должны быть открытой информацией. Газопроводы не могут быть под управлением компаний, которые занимаются поставкой газа.
В 2009 году Федеральное агентство сетей Германии сделало исключение для Opal из этих правил на 22 года. А "Газпрому" разрешили использовать лишь половину мощности "Северного потока-1". В 2016 году, координируя свои действия с Еврокомиссией, ведомство разрешило "Газпрому" использовать полную мощность.
Читайте такжеAtlantic Council: Время для уничтожения "Северного потока-2" заканчиваетсяВ результате поток газа через ГТС в Украине и Беларуси был сокращен. По этой причине Польша при поддержке Литвы и Латвии подали иск в Европейский суд справедливости против решения агентства Германии. Они утверждали, что их безопасность была под угрозой, а это противоречит принципу солидарности в энергетическом секторе, закрепленному в соглашениях ЕС. Осенью 2019 года суд поддержал это.
Германия подала апелляцию в Европейский суд справедливости. Она утверждала, что энергетическая солидарность - это политический термин, а не юридический критерий, из которого можно выводить права и обязанности. Кампос Санчес-Бордона отверг это утверждение в своем отчете. Энергетическая солидарность ведет к юридическим последствиям. Еврокомиссия должна взвешивать интересы отдельных стран ЕС и организации в целом. Если позиция одной или нескольких стран не были учтены, тогда решение Еврокомиссии не соответствует требованиям.
История "Северного потока-2"
- Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.
- 6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".
- 9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".
- Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.
- 29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".
- Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.
- Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
- 7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".
- 13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.
- 22 февраля 2021 года США ввели новые санкции против российского судна, строящего "Северный поток-2".
- По состоянию на 23 февраля 2021 года из-за санкций США сразу 18 европейских компаний отказались достраивать "Северный поток-2".
- 4 марта 2021 года строительство "Северного потока-2" в водах Дании продлили до конца сентября.
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