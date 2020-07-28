Украина и Польша договорились не допустить реализацию "Северного потока-2"

Стороны отметили, что этот проект "несет угрозу энергетической безопасности всей Европы".

Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги для недопущения реализации российского проекта "Северный поток-2".

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Соответствующий вопрос министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем во время встречи в Варшаве.

Об этом говорится на сайте украинского МИДа. "Российский проект "Северный поток-2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы", - подчеркнули чиновники.

Отмечается, что стороны согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США относительно сотрудничества в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.

В том, что проект РФ грозит трансатлантической безопасности, убеждены и в Вашингтоне. На прошлой неделе американский Сенат одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2". Его приняли большинством голосов.

Как только в Конгрессе согласуют окончательную версию документа, его направят на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Проект "Северный поток-2", который прокладывают в Германию по дну Балтийского моря, стоит $11 млрд и готов на 90%. Незавершенную часть должны достроить в территориальных водах Дании.

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