Отчет о таких компаниях будет представлен в Конгрессе США в течение нескольких дней или недель.

Правительство США усиливает санкций в попытке остановить строительство обходного российского газопровода "Северный поток-2" и уже определило список компаний, подпадающих под ограничения из-за участия в указанном проекте.

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Об этом сообщает международное информационное агентство dpa со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По информации издания, чиновник на условиях анонимности рассказал, что правительство США уже определило ряд компаний или частных лиц, которые могут попасть под санкции, если они не прекратят свои операции, связанные с трубопроводом, включая судоходство.

"Мы находимся в процессе телефонных разговоров с несколькими из этих компаний, чтобы сообщить им, что они, вероятно, занимаются деятельностью, подпадающей под санкции", - цитирует dpa слова чиновника.

При этом сообщается, что назвать конкретные компании собеседник отказался. По его словам, многие из этих компаний не знают, что могут попасть под санкции.

Также он сообщил, что отчет о компаниях, подпадающих под санкции, будет представлен в Конгресс США в течение нескольких дней или недель.

Что этому предшествовало

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что новоизбранный президент США Джо Байден намерен положить конец обходному российскому газопроводу "Северный поток-2".

Нормы, содержащиеся в законопроекте об оборонном бюджете США на 2021 год, предусматривают санкции, направленные на страховые и сертификационные компании, которые решат принять участие в реализации российского проекта "Северный поток-2".

В декабре прошлого года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для "Северного потока-2" на большой глубине.

В результате швейцарская компания, которая занималась строительством газопровода, мгновенно остановила работы. Но Россия не оставляла попытки найти альтернативное судно для завершения строительства.

Новый пакет санкций против "Северного потока-2" призван сделать такие попытки тщетными.

Справка УНИАН

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Но из-за санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

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Автор: Анна Бредихина