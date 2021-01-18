Российский корабль уже проложил несколько километров газопровода в акватории Германии.

США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2". Американская сторона уведомила правительственных чиновников в Берлине и других европейских столицах, что новые ограничения заработают уже во вторник.

Как пишет Reuters основанием для их введения станет закон "О борьбе с врагами Америки с помощью санкций". Наказание будет касаться как сам корабль, так и его владельца - компанию KVT-RUS.

Читайте такжеНемецкие экологи заморозили строительство "Северного потока-2""Северный поток-2", который должен удвоить мощности первой ветки газопровода, стал причиной дополнительного напряжения между Москвой и Вашингтоном. США настаивают на сокращении европейской зависимости от российских энергоносителей. Работы над прокладкой ГТС были приостановлены в декабре 2019 года. Причиной стали американские санкции.

Пресс-секретарь посольства США в Берлине сказал изданию Handelsblatt , что Вашингтон будет продолжать делать "все необходимые и уместные шаги", чтобы не допустить завершения "Северного потока-2".

"Хотя мы не комментируем наши будущие санкционные меры, мы продолжим обмениваться своими идеями с союзниками и партнерами о потенциальных вопросах санкций", - сказал представитель американского посольства.

История " Северного потока-2"

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Перевод: Лесь Дымань