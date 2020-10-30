Эксперт пояснила, что существует целый ряд факторов, которые сделают российскую "трубу" если не убыточной, то не очень и выгодной.

Россия хочет экспортировать в Европу не только газ, но и свои коррупционные практики. Сопротивление этим намерениям должна оказывать совместная политика Европы и трансатлантического сообщества, - считает эксперт Jamestown Foundation Маргарита Асенова.

По ее словам, санкции США делают "Северный поток-2" обреченным на поражение. Об этом пишет Gazeta Polska Codizennie. Асенова пояснила, что политика Америки и ее союзников в ЕС ставит цель защитить энергетическую безопасность Европе. Чтобы газовые поставки не были монополизированы или использованы одной страной, в частности Россией, для политического и экономического давления на континент.

"Россия экспортирует не только газ, но и коррупцию. Стоит только взглянуть на соглашение между фирмой из Саудовской Аравии и "Болгаргаз" о построении участка "Турецкого потока" на территории Болгарии. В конце концов, к этому проекту были привлечены компании из России. Это говорит о том, как коррупция помогает "Газпрому" заключать такие сделки и распространять коррупционные практики в других странах", - говорит аналитик.

Читайте такжеForbes: "Северный поток-2" не умрет, и война в Украине может объяснить причинуЕще лучшим примером российской коррупции стало сотрудничество Москвы с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Он каждый год получает миллион евро за участие в правлении российскими компаниями и лоббизм в пользу их проектов в Европе. По мнению Асеновой, несмотря на коррупцию и лоббизм в Берлине и Брюсселе, "Северный поток-2" обречен на поражение.

"Поправки к закону "О противостоянии против врагов Америки с помощью санкций", которые внес Госдепартамент США, не оставляет пространства для маневра для тех, кто хотел бы помогать "Газпрому" с построением газопровода. Санкции ударят по компаниям, которые захотят заняться поддержкой, хранением оборудования и предоставлением портовых услуг для кораблей России, причастных к строительству", - пояснила она.

По мнению Асеновой, это же должно касаться и "Турецкого потока", который тоже нужно заблокировать. Ведь если этот газопровод будет запущен, он ограничит возможность стран Центральной и Восточной Европы развивать региональный рынок газа. Особенно будет невозможно его объединить с северо-южной осью, чего добивается инициатива "Триморье".

Читайте такжеИностранные страховщики отказались работать с судами, строящими "Северный поток-2"Аналитик также обращает внимание на то, что поставки газа от "Газпрома" в Европу уже сокращаются. И это продолжится на фоне увеличения поставок сжиженного газа из США, Катара и других стран.

""Газпром" останется важным поставщиком газа, но он не будет доминировать на европейском рынке. В результате России будет нужна Европа больше, чем в Европе такой поставщик сырья", - считает Асенова.

Санкции против " Северного потока-2"

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Перевод: Лесь Дымань