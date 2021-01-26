Санкции в отношении газопровода со стороны США и стран Центральной и Восточной Европы, могут способствовать решению оставить российский газопровод незавершенным.

Газопровод "Северный поток-2" может остаться незавершенным, а его строительство в итоге окажется убыточным для России и не принесет ей никаких выгод.

Об этом заявил польский аналитик Марек Будзиш, сообщает Wpolityce.pl.

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По мнению аналитика, санкции в отношении газопровода со стороны США и Европы, могут подтолкнуть Россию к решению оставить газопровод незавершенным.

«Это проект, который не принесет Москве никаких выгод, ни политических, ни тем более экономических", – отметил Будзиш.

Фактически эту же информацию ранее подтвердил "Газпром".

"При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток-2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами. В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта", - заявили в "Газпроме".

История "Северного потока-2"

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Автор: Елена Коваленко