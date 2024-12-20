Ограничения США в отношении "Газпромбанка" создают препятствия для европейских покупателей

Турция заявила, что США освободили ее от санкций в отношении российского АО "Газпромбанк". Это решение позволит Анкаре оплачивать импорт газа

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил агентству Bloomberg, что после ряда переговоров с официальными лицами США стране разрешили осуществлять платежи за газ через российский "Газпромбанк".

Ранее он заявил, что для Турции необходимо ослабить санкции, иначе она рискует сама оказаться в "черном" списке.

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Ограничения США против "Газпромбанка", ключевого финансового института, который используется странами для обеспечения поставок природного газа, вызывают беспокойство у многих стран, в том числе в Евросоюзе.

Санкции являются препятствием для тех, кто использует российского кредитора для осуществления платежей. В среду Венгрия объявила о том, что она также получила освобождение от санкций.

Санкции против "Газпромбанк" - главные новости

В прошлом месяце США вели санкции в отношении российского "Газпромбанка", чтобы наказать Москву за войну в Украине. Впоследствии стало известно, что банки в дружественных России странах отказываются обслуживать карты "Газпромбанка".

Позже Турция попросила США ослабить санкции против "Газпромбанка", потому что Анкара не сможем заплатить за товары.

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