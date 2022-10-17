Зафиксировано увеличение экспорта российской нефти.

Страны, которые помогли Москве сохранить экспорт сырой нефти после ее вторжения в Украину, "возвращают" российскую нефть на рынок. Одну из главных ролей в этом процессе играет Турция.

Об этом пишет Bloomberg.

Заметное увеличение объема нефти на танкерах, которым еще предстоит обозначить конечный пункт назначения, усложняет задачу контроля за экспортом из России, но большинство этих судов оказываются в Индии и Китае. За последние недели фиксируется устойчивый рост совокупного потока российской нефти в Турцию, Китай и Индию.

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Поставки в эти страны достигли пика в 2,2 миллиона баррелей в день в июне. Месяц назад эта цифра снизилась примерно на 350 тысяч баррелей в день. Тем не менее, поставки в Турцию выросли до самого высокого уровня за год. Кроме того, танкеры с грузом в более чем 40 тысяч баррелей не указали свой пункт назначения.

При этом казахстанскую нефть смешивают с российской для создания единого экспортного сорта. После вторжения России в Украину Казахстан провел ребрендинг своих грузов, чтобы отличать их от грузов, отправляемых российскими компаниями. Транзитная нефть специально освобождена от санкций ЕС в отношении российских морских перевозок, которые должны вступить в силу в декабре.

Морской экспорт сырой нефти из России в европейские страны вырос впервые с начала сентября, увеличившись до 714 тысяч баррелей в день месяц назад, что компенсировало предыдущие потери. Все поставки направлялись в хранилища в Роттердаме.

Экспорт в страны Средиземноморья также ранее подскочил. При этом выросли поставки в Болгарию и Румынию и превысили 200 тысяч баррелей. А вот отгрузки азиатским покупателям в России сократились. Поставки в Азию, в среднем составляли 1,83 миллиона баррелей месяц назад.

Все танкеры, перевозящие сырую нефть в неуказанные пункты назначения в Азии, направляются в сторону Порт-Саида или Суэцкого канала, а окончательные точки разгрузки вряд ли будут известны до тех пор, пока они не пройдут в Красное море. Большинство этих судов прибывают в Индию или Китай, а некоторые суда направляются в другие пункты назначения, как Фуджейра в ОАЭ или Коломбо в Шри-Ланке.

Поступления в военную казну Кремля от экспорта сырой нефти увеличились на 9 миллионов долларов до 134 миллионов. Средний доход за последний месяц увеличился на 2 миллиона долларов до 145 миллионов долларов.

Эмбарго на российскую нефть - что известно

31 мая президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны ЕС до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

При этом ЕС планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти. По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

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