Вероятное слияние "Роснефть Ойл", "Газпром нефти" и "Лукойла" приведет к созданию второго по объемам производителя сырой нефти в мире.

Россия изучает план объединения нефтяных гигантов в мегапроизводителя. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Отмечается, что Москва работает над планом слияния своих крупнейших нефтяных компаний в единого национального лидера. Речь идет о поддерживаемом государством гиганте "Роснефть Ойл", который поглотит государственного производителя "Газпром нефть" - дочернюю компанию экспортера природного газа "Газпрома" - и частную компанию "Лукойл".

"Сделка укрепит контроль президента Владимира Путина на мировых энергетических рынках и экономику России во время войны. Все трое находятся под санкциями США. ... В результате компания легко станет вторым по величине производителем сырой нефти в мире после Aramco из Саудовской Аравии, добывая почти втрое больше, чем Exxon Mobil", - пишет издание.

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В то же время такая компания сможет способствовать повышению цены на продажу нефти для Индии и Китая, что даст Путину возможность мобилизовать энергетический сектор для поддержки войны. При этом в "Роснефти" и "Лукойле" информацию о переговорах о слиянии пока опровергают.

Нефтяные санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, теневой флот России растет вопреки санкциям Запада. Так, по данным FT, РФ увеличила мощность своего теневого флота нефтяных танкеров почти на 70% по сравнению с прошлым годом, несмотря на санкции в отношении страховщиков и судоходных компаний, которые позволяют Москве обходить западные ограничения.

Это происходит на фоне того, что США, Канада, Япония и ЕС все чаще применяют ограничения против глобальных страховщиков и судовладельцев. Они также добавили в санкционный список компании и отдельные суда, связанные с теневым флотом России.

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