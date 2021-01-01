Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 3% бытовых потребителей, повысила на 14,06% цену на газ для своих клиентов в январе по сравнению с декабрем, до 7,22 гривни за кубометр.
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Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа "Месячный" составляет 7,22 гривни/кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повышение цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.
Что этому предшествовало
- С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины".
- По данным госкомпании, "Нафтогаз" занимает около 3% объемов поставок газа населению.
- В декабре газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" оставила цену на газ для населения на уровне ноября - 6,33 гривни за кубометр.
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