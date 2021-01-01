Теперь цена голубого топлива для украинцев составит 7,22 гривни за кубометр.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 3% бытовых потребителей, повысила на 14,06% цену на газ для своих клиентов в январе по сравнению с декабрем, до 7,22 гривни за кубометр.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа "Месячный" составляет 7,22 гривни/кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

Что этому предшествовало

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины".

По данным госкомпании, "Нафтогаз" занимает около 3% объемов поставок газа населению.

В декабре газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" оставила цену на газ для населения на уровне ноября - 6,33 гривни за кубометр.

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Автор: Анна Бредихина