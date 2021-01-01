"Нафтогаз" повысил цену на голубое топливо для украинцев / REUTERS

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 3% бытовых потребителей, повысила на 14,06% цену на газ для своих клиентов в январе по сравнению с декабрем, до 7,22 гривни за кубометр.

Читайте такжеКабмін затвердив норму страхового запасу газу на 2021 рік

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа "Месячный" составляет 7,22 гривни/кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

Что этому предшествовало

  • С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины".
  • По данным госкомпании, "Нафтогаз" занимает около 3% объемов поставок газа населению.
  • В декабре газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" оставила цену на газ для населения на уровне ноября - 6,33 гривни за кубометр.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина